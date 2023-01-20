Пятница, 20 января, 2023
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В Рязани открыли мемориальную доску Герою России Алексею Курганову

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В пятницу, 20 января, на фасаде дома № 11 по улице Телевизионной в Рязани открыли мемориальную доску командиру разведывательной роты 137 парашютно-десантного полка 106 дивизии ВДВ гвардии капитану Алексею Курганову. Десантник погиб во время специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие близкие героя, его боевые товарищи, представители муниципальной власти, ветеранских организаций, жители микрорайона.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова отметила, что Курганов был человеком, за которым шли, который нёс ответственность не только за себя, но и за боевых товарищей. Звание Героя России Курганову присвоено посмертно.

— Алексей Курганов ценой собственной жизни спас жизни подчиненных, с честью выполнил воинский долг, защищая свою семью, свой народ, свою Родину, — сказала глава Рязани Татьяна Панфилова.

Курганов — уроженец Владимирской области, выпускник Рязанского десантного училища. Погиб в марте 2022 года.

В Рязани открыли мемориальную доску Герою России Алексею Курганову

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