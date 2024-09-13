В Рязани открылась выставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений с Китаем

В Рязани открылась выставка китайской культуры и искусства, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выставка организована в рамках VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» при поддержке Правительства региона. Она будет работать на двух площадках – в РИАМЗ на ул. Соборной и в Музее мировой каллиграфии в селе Орехово Спасского района. Будут представлены работы ведущих мастеров китайской каллиграфии и живописи, музыкальные инструменты, куклы, уникальные предметы китайской культуры и искусства – в целом свыше 500 экспонатов из разных провинций КНР. Пройдут мастер-классы, лекции, круглые столы с участием российских и китайских экспертов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, приветствуя гостей, подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является приоритетным для развития экспорта в регионе. Товарооборот между Рязанской областью и Китаем за прошлый год увеличился на 30%. Уже сейчас порядка 70 рязанских компаний готовы выходить на китайский рынок.

Планируется развивать практику включения китайского языка в учебную программу ряда школ Рязани, а также перенимать успешные методики его преподавания.

Глава региона также отметил важность гуманитарного сотрудничества и выразил надежду на укрепление отношений между Рязанской областью и Китаем.