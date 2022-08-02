В Рязани  открылась выставка «Карл и Геннадий Диль»

1 августа в Рязани, в музее истории молодёжного движения открылась выставка работ российских немцев «КАРЛ И ГЕННАДИЙ ДИЛЬ». На выставке представлены живописные и графические работы Карла Карловича и Геннадия Карловича. Идея выставки – объединить двух выдающихся художников представляющих рязанскую творческую династию.

«Взгляд через время» – так охарактеризовал эту выставку Виктор Леонидович Грушо-Новицкий — один из ведущих рязанских живописцев, председатель Рязанского отделения Союза Художников России. Портреты, пейзажи – за всеми представленными на выставке работами чувствуется Человек. Любовь к человеку и человечеству в целом, этой мыслью пронизана вся выставка.

Отец, Карл Карлович Диль, репрессированный российский немец, трудармеец, всю свою жизнь занимался живописью, конструированием, моделированием. Размах творческой личности Карла Диля сопоставим с разносторонностью художников Возрождения, объединявших научные исследования с художественными опытами.Геннадий Карлович Диль окончил Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера. Автор многих фирменных стилей и дизайн-проектов по эстетизации производства, а в советские годы долгое время работал в кинорекламе. Его афиши рязанцы видели на рекламных стендах возле кинотеатров «Москва», «Дружба», «Ока», «Космос», «Родина». Геннадий Диль награжден знаком «Почетный кинематографист России». Работы Геннадия Диля отличаются особой немецкой скрупулезностью, заложенной в него отцом с детства, и тщательной прорисовкой каждой детали. Пейзажи Геннадия Диля настолько живые, что вначале кажется, что на выставке представлены не живописные работы, а чрезвычайно четкие фотографии, сделанные с помощью хорошей техники. Однако, это не бездушные копии природы. Свет, тени, переплетенные в кронах солотчинских сосен, багряность горного утра, тягучесть лесного ручья привлекают своей живостью, приглашая вместе с автором любоваться окружающим миром.

На выставке представлены более 70 работ К. Диля и Г. Диля. Выставка работает ежедневно (кроме вторника и четверга) 10.00 – 18.00, вторник, четверг 13.00 – 21.00.выходной – воскресенье.