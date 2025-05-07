В Рязани открылась выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения»

В Музейный центр Рязани прибыли более 100 полотен художника Александра Дейнеки. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в день торжественного открытия выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения» в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, которая организована при поддержке министерства культуры РФ.

В церемонии открытия приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, сенатор Российской Федерации, представитель от правительства Рязанской области в Совете Федерации Сергей Аноприенко, министр культуры региона Елена Рохлина, член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, ведущий научный сотрудник Русского музея Алиса Любимова, директор Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки Анна Корнеева, представители учреждений культуры и общественности.

Губернатор Павел Малков осмотрел выставку. Он отметил, что в экспозиционных пространствах РИАМЗ совместно с Государственным Русским музеем реализуется уже второй проект. В 2024 году с большим успехом были представлены «Шедевры Русского музея», в рамках экспозиции выставлялась работа советского художника Александра Дейнеки. В этом году его творчеству посвятили персональную выставку.

Реклама

«В Музейный центр РИАМЗ прибыли более 100 полотен кисти художника Александра Дейнеки. Сегодня открылась выставка в честь 125-летия со дня рождения живописца. Картины для экспозиции предоставили Государственный Русский музей и Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки. Произведения из двух крупнейших в стране собраний представлены на одной площадке впервые. Это редкая возможность увидеть творчество мастера от ранней графики начала XX века до поздней большеформатной живописи. Его политические плакаты времён Великой Отечественной войны и монументальные полотна о жизни послевоенного Советского Союза — визитная карточка живописца», — подчеркнул Павел Малков и пригласил жителей и гостей региона посетить выставку.

От имени генерального директора Государственного Русского музея Аллы Маниловой ведущий научный сотрудник, куратор выставки Алиса Любимова поблагодарила Рязанскую область за плодотворное сотрудничество и выразила надежду на то, что оно продолжится, а творчество Александра Дейнеки вызовет большой интерес жителей региона.

По словам директора Курской государственной картинной галереи Анны Корнеевой, в Рязани персональная выставка работ мастера проходит впервые. Она приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, отражает все периоды творческого пути художника и жанры. В числе картин — «Текстильщицы», «Бег», «Колхозница на велосипеде», «Тройка», «Раздолье» и другие. Особый интерес вызывают панно из мозаики «Хоккеисты», «Утро», раннее не выставлявшиеся на протяжении почти полувека, а также работы на военную тематику «Перед наступлением», «Народ в Великой Отечественной войне».

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. 125 лет со дня рождения» будет открыта для посетителей до 7 сентября.