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Фото: https://vk.com/gkfstroy
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В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I»

Анастасия Мериакри

В Рязани в Доме Запольской по адресу улица Соборной, 8 откроется музей «Рязанские тайны Петра I». Об этом пишет сайт проекта.

Создателями проекта стали основатели музеев рязанского леденца. Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной, которая считается уроженкой села Алешня Рязанской губернии. Музей также будет продвигать гастрономический туризм, знакомить посетителей с историей местных сладостей и даже обучать их приготовлению.

Над интерьером будущего музея работает Алексей Рычков, выпускник академии живописи и дизайна имени В.И. Мухиной. Перед Алексеем Рычковым стоит задача передать дух той эпохи, дополнить своими картинами выставку-музей, а также напомнить о том, как искусство может соединять прошлое и настоящее.

В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy
В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy
В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy
В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy
В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy
В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I» Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной. Музей также будет продвигать гастрономический туризм.
Фото: https://vk.com/gkfstroy

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