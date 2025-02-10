В Рязани откроется музей «Рязанские тайны Петра I»

В Рязани в Доме Запольской по адресу улица Соборной, 8 откроется музей «Рязанские тайны Петра I». Об этом пишет сайт проекта.

Создателями проекта стали основатели музеев рязанского леденца. Новый музей будет посвящён Петру I и его матери Наталье Нарышкиной, которая считается уроженкой села Алешня Рязанской губернии. Музей также будет продвигать гастрономический туризм, знакомить посетителей с историей местных сладостей и даже обучать их приготовлению.

Над интерьером будущего музея работает Алексей Рычков, выпускник академии живописи и дизайна имени В.И. Мухиной. Перед Алексеем Рычковым стоит задача передать дух той эпохи, дополнить своими картинами выставку-музей, а также напомнить о том, как искусство может соединять прошлое и настоящее.