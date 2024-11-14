В Рязани откроется мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог: движущиеся полотна»

В Рязани с 16 ноября по 12 января в ТРЦ «Марко Молл» пройдет уникальная мультимедийная выставка, посвященная искусству Ван Гога. Выставка предлагает зрителям окунуться в мир знаменитого художника через оживающие проекции его картин, которые будут демонстрироваться в темном помещении на огромных экранах высотой от 3 до 7 метров.

Посетители смогут находиться на выставке столько, сколько пожелают, так как сеансы будут проходить циклично. Для удобства организаторы обеспечили зал мягкими креслами, также предусмотрена возможность перемещения по пространству, создание фотографий и видео на фоне оживающих полотен. Кроме того, арт-пространство выставки предложит мастер-классы по живописи и дискуссии.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, предоставляя возможность всем желающим увидеть красоту и трагедию жизни Ван Гога.

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