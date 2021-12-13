В понедельник, 13 декабря, в Рязани отключили холодную воду на шести улицах. Об этом сообщила пресс-служба МП «Рязанский Водоканал».
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- 1-й Мервинский проезд, дома 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корпус 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корпус 1;
- улица Сельских Строителей, дом 6 корп.1, 6а (детсад № 151);
- улица 4-я Линия, дома 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- улица Тимакова дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- улица Интернациональная, дома 7а, 8/29;
- улица Станкозаводская, дом 27.