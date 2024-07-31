В Рязани отключили холодную воду на шести улицах

В Рязани в среду, 31 июля, отключили холодное водоснабжение на шести улицах. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Это связано с ремонтом на водопроводе. На момент ремонта организуют подвоз технической воды по адресу ул. Высоковольтная д.33 корп. 2.

Холодной воды 09:00 до 14:00 не будет на улицах Есенина (д.108, 110) Маяковского (д.22, 22 (МБУК ЦСДБ города Рязани/филиал №10)) и Фрунзе (д.3М, 5, 7).

А с 09:30 до 17:00 воду отключат на 4-й Новопавловском проезде 12, на 5-ой Линии 56/52, на Высоковольтной (25а, 27 корп.2, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31 корп.1, 31 корп.2, 31, 33 корп.1, 35, 27, 29, 33), а также в Детском сад №102 на ул. Высоковольтная д.33 корп. 2.