В Рязани отключат воду на нескольких улицах 16 октября из-за ремонтных работ 

16 октября с 09:30 до 17:00 в Рязани будет отключена подача холодной воды на ряде улиц в связи с ремонтными работами на водопроводе, сообщает сайт городской администрации.

Отключения затронут дома на улицах Новоселов, Тимакова и Светлой.

Жителям рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды.

Подробный список адресов, попавших под отключение:

— улица Новоселов, дом №21;

— улица Тимакова, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

— улица Светлая, дома №№4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпуса 1, 2, 8, 8 корпус 1, 9, 9 корпуса 1, 2, 10, 11 (теннисный клуб «Радвест»), 12, 12 корпуса 1, 2, 13, 14, 14 корпуса 1, 2, 15, 16, 16 корпуса 1, 2, 17, 18, 19, 20.