В Рязани осудят подростков, напавших на прохожего

В Рязани двое подростков предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Железнодорожным МСО г. Рязани СУ СК России по Рязанской области завершено расследование возбужденного по поручению Председателя СК России уголовного дела в отношении двух жителей областного центра, 2007 и 2008 годов рождения, обвиняемых в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, группой лиц, (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следствием установлено, что 13 ноября 2023 года на одной из улиц г.Рязани обвиняемые, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, стали преследовать прохожего, провоцируя последнего на конфликт. Поскольку потерпевший на словесные провокации не реагировал, подростки начали ставить мужчине подножки, плевать в него, старший из обвиняемых нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе в область головы.

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.