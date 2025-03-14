В Рязани осудили женщину за попытку сбыта героина

Московский районный суд Рязани вынес приговор 38-летней местной жительнице по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в июле 2024 года осужденная забрала из тайника-закладки героин по указанию неустановленного лица. Женщина планировала сбыть наркотик, но была задержана полицейскими.

Суд признал ее виновной в четырех эпизодах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.