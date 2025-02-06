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Происшествия

В Рязани осудили участника массовой драки за нападение на полицейского

Алексей Самохин

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 37-летнему мужчине, признав его виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июне 2024 года осужденный участвовал в массовой драке на одном из заводов города. Во время инцидента он распылил в лицо полицейскому аэрозоль со слезоточивым газом. Сотрудник правоохранительных органов находился при исполнении своих обязанностей и получил телесные повреждения.

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

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Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.

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