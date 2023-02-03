В Рязани осудил украинца, кричавшего «я за Бандеру»

Октябрьский райсуд Рязани рассмотрел дело в отношении 34-летнего гражданина Украины.

Судом установлено, что мужчина в продуктовом магазине вступил в разговор с персоналом. В ходе разговора он, используя нецензурные фразы, выкрикнул: «я за Бандеру». Кроме того, он заявил что российские бойцы – участники спецоперации якобы убивают мирных жителей Украины. Тем самым он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил РФ.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Ему назначили административный штраф.

Решение суда не вступило в законную силу.