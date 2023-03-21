В Рязани определили состав жюри Всероссийского патриотического благотворительного конкурса-фестиваля «Забава Земли Рязанской»

В феврале фонд «Мамино сердце», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия и фестивальное движение «ДоРеМикс» заключили соглашение о совместных проектах. В рамках сотрудничества запланировано проведение Всероссийского патриотического благотворительного конкурса-фестиваля «Забава Земли Рязанской». Сегодня, 21 марта, в Доме общественных организаций прошла первая рабочая встреча организационного коллектива, посвященная вопросам проведения конкурса.

Конкурс-фестиваль «Забава Земли Рязанской» направлен на пропаганду и развитие патриотизма, культурных, эстетических и творческих начинаний подрастающего поколения, развитие художественного вкуса и мастерства участников.

В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России, в том числе из Московской, Владимирской, Ростовской и других областях, юнармейцы, детские творческие коллективы Рязанской области.

В рамках встречи представители оргкомитета: директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева, председатель попечительского совета Владимир Бурмистров, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Сергей Рудь, представитель фестивального движения «ДоРеМИКС» Ануфриева Алла, обсудили критерии оценивания конкурсантов, основные организационные моменты фестиваля, определили состав жюри. Его члены подобраны с учетом высоких профессиональных компетенций, социальных достижений и гражданской позиции:

Педагог по спортивным бальным танцам (латино-американская программа), участник международных танцевальных конвенций, тренер по фитнесу, хореограф направления high-heels Софья Скоренкова. Софья училась в New-York Broadway Centre и Millennium Dance Centre (Los Angeles), на протяжение нескольких лет оттачивала свои профессиональные навыки в Англии, принимала участие в проекте «Norfolk International Project» между странами EU, в том числе с людьми-инвалидами. Сейчас преподает в Москве.

Заслуженная артистка Надежда Лысенко. Надежда успешный продюсер, актриса, певица, организатор кинофестивалей, президент МТС по социальным и культурным проектам, основатель и лидер первого Всероссийского бизнес-реалити для женщин «Сверхновая» (МТС и Ru.Tv), учредитель и основатель национальной ассоциации культуры и красоты (НАКК). Кроме профессиональных достижений является многодетной мамой.

Актриса, модель, вошедшая в Топ-10 самых красивых детей- моделей мира Вера Погосян.

Председателем жюри избран руководитель Рязанского отделения Союза писателей России, замдиректор «Центра развития культуры» Рязанской области, секретарь Совета творческих союзов при минкульте региона Нурислан Ибрагимов. Нурислан Гатауллаевич работал художником оформителем, дизайнером газеты, журналистом, руководителем театра авторской песни, главным редактором областного издательства «Пресса», возглавлял культурный центр УФСИН по Рязанской области, является лауреатом Всероссийского конкурса имени С.А. Есенина и областной Есенинской премии в области литературы. В Союзе писателей он 25 лет, известен как автор множества поэтических сборников и автор-исполнитель песен.

«Я очень рад, что меня пригласили в жюри конкурса, направленного на решение важнейшего вопроса современности — пропаганду патриотического воспитания среди молодежи. Как руководитель регионального отделения Союза писателей России, я надеюсь сформировать литературный актив, для этого важно находить новые имена, участвовать в конкурсах, смотреть, воспитывать молодых поэтов, а самое главное – с ними нужно встречаться, общаться. Я уверен, что конкурс-фестиваль «Забава Земли Рязанской» поможет нам в осуществлении этих целей», — отметил председатель жюри Нурислан Ибрагимов.

Конкурс-фестиваль «Забава Земли Рязанской» пройдет 19 апреля 2023 года в Рязанском Дворце молодежи, участники смогут продемонстрировать свои таланты в трех номинациях: вокал, хореография, художественное слово. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 апреля включительно.