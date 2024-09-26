Четверг, 26 сентября, 2024

В Рязани определили ключевые показатели деятельности мэра

Автор: Алексей Самохин

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили  предложение об установке ключевых показателей эффективности деятельности мэра и инвестиционного уполномоченного муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В качестве критериев оценки рекомендуется использовать:

  • количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году;
  • количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования в текущем году;
  • объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году, в расчете на 1 жителя.

Предлагается информацию о достижении ключевых показателей отражать в ежегодном отчете главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности мэрии.

Депутаты согласовали внесение изменений в Положение об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность, для приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством и в связи с организационными изменениями в администрации города Рязани.

Депутаты приняли решения  о передаче  в безвозмездное пользование помещений местной общественной организации Железнодорожного района «Всероссийское общество инвалидов», ГКУ Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», а также обращение ГБОУ «Рязанская школа-интернат» о передаче нежилого здания, здания котельной и земельного участка под ними, расположенных по адресу: г. Рязань, ул. Халтурина, д. 10, из собственности муниципального образования – городской округ город Рязань в государственную собственность Рязанской области.

Кроме того, был рассмотрен  и одобрен  вопрос о передаче в аренду нежилого помещения, расположенного в доме №28 по ул. Вокзальной, Рязанскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

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