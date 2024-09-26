В Рязани определили ключевые показатели деятельности мэра

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили предложение об установке ключевых показателей эффективности деятельности мэра и инвестиционного уполномоченного муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В качестве критериев оценки рекомендуется использовать:

количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году;

количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования в текущем году;

объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования в течение трех лет, предшествующих текущему году, в расчете на 1 жителя.

Предлагается информацию о достижении ключевых показателей отражать в ежегодном отчете главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности мэрии.

Депутаты согласовали внесение изменений в Положение об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность, для приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством и в связи с организационными изменениями в администрации города Рязани.

Депутаты приняли решения о передаче в безвозмездное пользование помещений местной общественной организации Железнодорожного района «Всероссийское общество инвалидов», ГКУ Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», а также обращение ГБОУ «Рязанская школа-интернат» о передаче нежилого здания, здания котельной и земельного участка под ними, расположенных по адресу: г. Рязань, ул. Халтурина, д. 10, из собственности муниципального образования – городской округ город Рязань в государственную собственность Рязанской области.

Кроме того, был рассмотрен и одобрен вопрос о передаче в аренду нежилого помещения, расположенного в доме №28 по ул. Вокзальной, Рязанскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».