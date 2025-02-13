В Рязани определены суперфиналисты конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 

12 февраля состоялись заключительные испытания в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». После сложных финальных испытаний жюри озвучило имена педагогов, которые продолжат борьбу в суперфинале, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025»:

– Дарья Головастова, воспитатель МАДОУ «Детский сад №36»;

– Елена Цветкова, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №37»;

– Ольга Панина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №134»;

– Елена Коптелова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №135»;

– Ксения Абашкина, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №137»;

– Светлана Колотвина, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №154».

Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2025»:

– Андрей Паневин, учитель китайского и английского языков МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка»;

– Екатерина Казанкина, учитель физической культуры МБОУ «Школа №15»;

– Елизавета Медведева, учитель начальных классов МБОУ «Школа №41»;

– Юлия Ерошкина, учитель математики МБОУ «Школа №50»;

– Алёна Баландина, учитель физики МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»;

– Ирина Авдошкина, учитель английского языка МБОУ «Школа №76 им. Н.Н. Чумаковой».

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Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям – 2025»:

– Ольга Вешта, педагог дополнительного образования МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»;

– Ольга Синицына, классный руководитель МБОУ «Школа №29»;

– Иван Грибанов, педагог дополнительного образования МБОУ «Школа №36»;

– Анна Купрякова, классный руководитель МБОУ «Школа №58 имени Героя Российской Федерации гвардии капитана Орлова С.Н.»;

– Татьяна Абрамова, классный руководитель МБОУ «Школа №64».

13 февраля конкурсанты продемонстрируют свой опыт и пообщаются за круглым столом.