В Рязани определены суперфиналисты конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 

12 февраля состоялись заключительные испытания в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». После сложных финальных испытаний жюри озвучило имена педагогов, которые продолжат борьбу в суперфинале, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025»:
– Дарья Головастова, воспитатель МАДОУ «Детский сад №36»;
– Елена Цветкова, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №37»;
– Ольга Панина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №134»;
– Елена Коптелова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №135»;
– Ксения Абашкина, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №137»;
– Светлана Колотвина, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №154».
Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2025»:
– Андрей Паневин, учитель китайского и английского языков МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка»;
– Екатерина Казанкина, учитель физической культуры МБОУ «Школа №15»;
– Елизавета Медведева, учитель начальных классов МБОУ «Школа №41»;
– Юлия Ерошкина, учитель математики МБОУ «Школа №50»;
– Алёна Баландина, учитель физики МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»;
– Ирина Авдошкина, учитель английского языка МБОУ «Школа №76 им. Н.Н. Чумаковой».
Суперфиналисты муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям – 2025»:
– Ольга Вешта, педагог дополнительного образования МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»;
– Ольга Синицына, классный руководитель МБОУ «Школа №29»;
– Иван Грибанов, педагог дополнительного образования МБОУ «Школа №36»;
– Анна Купрякова, классный руководитель МБОУ «Школа №58 имени Героя Российской Федерации гвардии капитана Орлова С.Н.»;
– Татьяна Абрамова, классный руководитель МБОУ «Школа №64».
13 февраля конкурсанты продемонстрируют свой опыт и пообщаются за круглым столом.