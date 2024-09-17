Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязани оплачивать электроэнергию можно по выгодному тарифу

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: vk.com/wall-165632286_1263

В Рязани оплачивать электроэнергию можно по выгодному тарифу с помощью онлайн-сервиса «Тарифный калькулятор». Об этом сообщается в группе ООО РГМЭК.

Калькулятор поможет рассчитать сумму к оплате за электропотребление по самому выгодному для абонента тарифу, контролировать свои расходы на электроэнергию в любое время суток, а также оптимизировать расходы на оплату энергоснабжения, подобрав тариф на электроэнергию, наиболее подходящий образу жизни.

Отмечается, что в калькуляторе предусмотрены специальные всплывающие окна с подсказками, а также указан примерный расход электроэнергии в соответствии с двух-зонными или трех-зонными тарифами (с возможностью его изменения).

Для проведения расчета заполните форму: https://vk.cc/clucds, указав необходимые параметры.
По итогам автоматического анализа данных Калькулятор предоставит рекомендации по выбору тарифа. А если при использовании сервиса возникнут вопросы, можно воспользоваться пошаговой инструкцией для Тарифного калькулятора: https://vk.cc/cluci9.

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