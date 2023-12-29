В Рязани около «М5 Молл» откроется бесплатный каток

На парковке у «М5 Молл» 1 января начнет работу бесплатный каток, где можно покататься на коньках в ярких новогодних декорациях и с удовольствием провести время на свежем воздухе с детьми или друзьями.

Новая зимняя точка притяжения для горожан оборудована всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Каток «М5 Молл» размером 60х30 метров с инфраструктурой, которая включает перголу для переобувания, лавочки для отдыха, фудтрак Coffee Like, где можно выпить горячий ароматный кофе, не покидая ледового пространства.

Для посетителей, у которых нет своих коньков, внутри ТРЦ (у входа №2) будет работать прокат:

Стоимость проката коньков:

Взрослые коньки – 250 рублей в час;

Детские коньки – 200 рублей в час;

Заточка коньков – 250 рублей.

Особенно «атмосферным» катание будет на катке «М5 Молл» в вечернее время. Рядом с катком расположены самые яркие новогодние инсталляции Рязани – полярные мишки и праздничная ель, огни которых в вечернее время становятся магнитом для гостей ТРЦ и всех без исключения автовладельцев трассы «М5» – настолько праздничными получились эти арт-объекты.

Работать новый городской каток будет по расписанию ТРЦ «М5 Молл»: с 10:00 до 22:00. Ежедневно с 22:00 технические службы будут подготавливать лед к следующему рабочему дню. Поэтому администрация центра просит гостей не задерживаться на катке после окончания работы.

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Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800