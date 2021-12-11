В Рязани один из хулиганов, бросавших лёд в окна дома на Совхозной, оказался объявлен в федеральный розыск

В Рязани патрульные полицейские задержали хулиганившего на улице Совхозной 34-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Вечером 10 декабря экипаж ППС получил информацию, что на улице Совхозной двое неизвестных кидают лёд в окна дома. Прибыв на место, правоохранители задержали пьяных дебоширов.

Один из них, 34-летний рязанец, имеет судимость за кражу и в настоящее время находится под следствием в связи с совершением аналогичных преступлений. Кроме того, он был объявлен в федеральный розыск.

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Сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.