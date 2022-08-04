Татьяна Проводина

В Рязани обсуждают создание велодорожек

Фото из группы Лесопарк Рязань ВКонтакте

Павел Малков обсудил с рязанцами создание велоинфраструктуры в городе.

Накануне врио губернатора Рязанской области побывал в Лесопарке. Об этом говорится на странице Лесопарк Рязань ВКонтакте.

На встрече с представителями сообщества велосипедистов обсуждали развитие велосипедной инфраструктуры в Рязани. Павел Малков подчеркнул актуальность вопроса во всём регионе, а не только в областном центре.

Директор Лесопарка Дамир Шабакаев показал врио главы региона, как идёт второй этап благоустройства территории. Также прозвучали идеи по развитию этой территории.

В Рязани обсуждают создание велодорожек
В Рязани обсуждают создание велодорожек
В Рязани обсуждают создание велодорожек
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