В Рязани обсудили вопросы поддержки семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы поддержки семей с детьми.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова, уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, представители регионального отделения Социального фонда России, медицинских учреждений, студенты, представители общественных организаций.

В ходе мероприятия речь было отмечено, что сейчас в регионе проживает 120 тысяч семей с детьми. Из них более 42 тысяч получают меры поддержки. В их числе ежемесячные выплаты на детей с рождения до 17 лет, материнский капитал. С 1 января 2023 года введено новое единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Эта мера распространяется на семьи с низким доходом.

Получить помощь в трудной жизненной ситуации, узнать о всех мерах поддержки, юридическую и психологическую помощь, а также содействие в трудоустройстве и переобучении теперь можно в Многофункциональном семейном центре, который работает на базе Центра занятости населения Рязанской области (г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52). Отдельное окно в центре выделено для участников специальной военной операции и членов их семей.