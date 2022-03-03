В Рязани обсудили строительство многоэтажек на Куйбышевском шоссе

3 марта в Рязани прошли публичные слушания проекта застройки Куйбышевского шоссе. Видеозапись встречи опубликовали в группе «Народный Контроль» Вконтакте.

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Согласно проекту, планируется строительство четырёх многоэтажных домов на двух участках площадью 24 732 кв. м. В ходе слушаний количество этажей озвучено не было.

Поднимался вопрос также вопрос обеспеченности школами и детскими садами. Общественники отметили, что уже сейчас многие ближайшие учреждения заполнены учениками.

Напомним, недостроенное здание рынка на Куйбышевском шоссе уже начали сносить.