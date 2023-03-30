В Рязани обсудили проведение капитального ремонта в 7 школах

В четверг, 30 марта, глава администрации Рязани провела рабочую встречу с подрядчиками по проведению капремонта в школах № 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70.
На эти цели выделены существенные средства из консолидированного бюджета, – отметила Елена Сорокина. В прошлом году по программе отремонтировали 4 школы областного центра, в 2023 году планируется отремонтировать 7 школ.
Градоначальник перечислила моменты, на которые подрядчики должны обратить самое пристальное внимание.
Мэр города подчеркнула, что исполнители должны синхронизировать свои действия и поддерживать высокий уровень выполнения строительных работ.
Контроль со стороны администрации будет осуществлять Дирекция заказчика объектов соцсферы, управление образования и профильный заместитель.
Ремонт проводится по федеральной программе, инициированной президентом Владимиром Путиным. Цель программы – сформировать комфортную и современную образовательную среду в школах России.
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