В Рязани обсудили проведение капитального ремонта в 7 школах

В четверг, 30 марта, глава администрации Рязани провела рабочую встречу с подрядчиками по проведению капремонта в школах № 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70.

На эти цели выделены существенные средства из консолидированного бюджета, – отметила Елена Сорокина. В прошлом году по программе отремонтировали 4 школы областного центра, в 2023 году планируется отремонтировать 7 школ.

Градоначальник перечислила моменты, на которые подрядчики должны обратить самое пристальное внимание.

Елена Сорокина: «Прежде всего необходимо следить за своевременным заключением договоров на поставки стройматериалов. Втрое – не допускать срывов сроков поставки. Третье – следить за своевременной оплатой выполненных работ в части оформления финансовой документации. Особая тема – привлечение надёжных и проверенных субподрядных организаций»

Мэр города подчеркнула, что исполнители должны синхронизировать свои действия и поддерживать высокий уровень выполнения строительных работ.

Контроль со стороны администрации будет осуществлять Дирекция заказчика объектов соцсферы, управление образования и профильный заместитель.

Елена Сорокина: «В школе ребёнок проводит значительную часть времени каждый день. Мы все хотим, чтобы наши школы стали комфортными, удобными и современными»

Ремонт проводится по федеральной программе, инициированной президентом Владимиром Путиным. Цель программы – сформировать комфортную и современную образовательную среду в школах России.