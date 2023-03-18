В Рязани объявлен сбор для подразделения СВО, в котором служит Дмитрий Раев

В Рязани стартовал сбор для подразделения ПТУРщиков, в котором служит Дмитрий Раев. Об этом сообщает группа «Всё для победы. Рязанская область».

Дмитрий — известный в Рязани велоактивист, организатор велопробегов и клуба велосипедистов «Косопузые». В августе 2022 года он участвовал в тушении лесных пожаров под Рязанью, а в сентябре ушёл добровольцем в зону СВО, где сейчас и служит.

В батареи ПТУР, где он сейчас проходит службу, есть острая необходимость в грузовой машине типа УАЗ «Фермер» или «Газель» для обслуживания и доставки б/к на боевые расчёты.

Рязанские волонтёры Народного Фронта уже неоднократно доставляли на передовую машины повышенной проходимости, поэтому все нюансы подобных доставок знают.

Всем, кто хочет помочь подразделению Дмитрия, предлагают вступить в специальный чат в Tg: https://t.me/raev_ptyr