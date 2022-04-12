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Вторник, 12 апреля, 2022

В Рязани не состоялся конкурс на строительство детсада в Кальном

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В Рязани не состоялся конкурс на строительство детсада в Кальном

Александр Ильин

Тендер на строительство детского сада в микрорайоне Кальное признали несостоявшимся. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. 

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Единственным подрядчиком, кто подал заявку на участие в закупке, стало ООО «Центрстрой». Однако заявку фирмы признали несоответствующей требованиям.

Детский сад на 224 места планировали возвести в Кальном за 200 млн рублей. 

Как пишет «ВидСбоку», компания ООО «Центрстрой» ранее заключила контракты в Касимове на строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. В этих домах — в микрорайоне Приокский и на улице Восточной — вскоре начались коммунальные проблемы: промерзали стены, протекала крыша.

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