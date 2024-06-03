В Рязани назначили нового начальника управления дорожного хозяйства и транспорта

В Рязани назначили начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации. Им стал Анатолий Зуев. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Артёмов.

Зуев работал на разных должностях в администрации Ухоловского района. С 2019 по 2023 год занимал пост главы района.

— Перед новым начальником управления стоят серьезные задачи: организация работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, комплексное развитие системы общественного транспорта, — пишет на своих страницах в соцсетях Артёмов.

Кроме того, новый начальник управления будет курировать крупные инфраструктурные проекты, которые в ближайшее время реализуют в Рязани. Среди них — расширение участка дороги под путепроводом на улице Вокзальной.