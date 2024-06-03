Понедельник, 3 июня, 2024

В Рязани назначили нового начальника управления дорожного хозяйства и транспорта

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани назначили начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации. Им стал Анатолий Зуев. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Артёмов.

Зуев работал на разных должностях в администрации Ухоловского района. С 2019 по 2023 год занимал пост главы района.

— Перед новым начальником управления стоят серьезные задачи: организация работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, комплексное развитие системы общественного транспорта, — пишет на своих страницах в соцсетях Артёмов.

Кроме того, новый начальник управления будет курировать крупные инфраструктурные проекты, которые в ближайшее время реализуют в Рязани. Среди них — расширение участка дороги под путепроводом на улице Вокзальной.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области обнаружили более 70 килограммов некачественной молочной продукции

Сотрудники полиции предупредили рязанцев о дистанционном мошенничестве

Стали известны подробности смерти российской туристки в Турции

Курсант ВДВ сыграл на фортепиано около ТЦ в Рязани

Более 100 офицеров НАТО погибли и получили ранения после атаки «Кинжалов» — ВД

Задержан участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году

Ночью на улицы Рязани вышла спецтехника

Заявление Сикорского стало причиной паники на Украине

В Рязани разбили и захламили основание памятника Георгию Победоносцу

Виталий Артёмов назвал визит Патриарха в Рязань знаковым событием

В Рязани мужчины разгрузили «ГАЗель» со строительным мусором около баков

В России мамам дошкольников хотят дать дополнительные выходные

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области обнаружили более 70 килограммов некачественной молочной продукции

Новости Рязани
Также на продукции не было маркировки.

Сотрудники полиции предупредили рязанцев о дистанционном мошенничестве

Новости Рязани
Они провели акцию «Будьте внимательны – дистанционное мошенничество».

Стали известны подробности смерти российской туристки в Турции

Новости мира
Погибшая в Турции россиянка не поверила в знаки судьбы

Курсант ВДВ сыграл на фортепиано около ТЦ в Рязани

Новости Рязани
Инструмент стоит около ТЦ «Малина».

Более 100 офицеров НАТО погибли и получили ранения после атаки «Кинжалов» — ВД

Новости мира
Среди них были французские, польские и американские военные. Однако Министерство обороны России эту информацию не подтвердило.