В Рязани наградили спортсменов и тренеров

Региональное министерство физической культуры и спорта сообщает о том, что в Рязанской области состоялась торжественное собрание, приуроченное к Всероссийскому дню физкультурника. От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

В церемонии приняли участие руководители спортшкол, представители областных федераций, спортсмены, добившиеся высоких результатов, тренеры, ветераны спорта.

В ходе торжественного собрания было озвучено поздравление Министра спорта РФ Михаила Дегтярева спортсменам, тренерам, специалистам сферы и всем любителям физической культуры с праздником. В нем, в частности, говорится: «В настоящее время спорт и физическая культура являются одним из наиболее значимых факторов социально-экономического развития государства. В отрасли работают свыше 430 000 человек. Профессии тренера и инструктора относятся к наиболее востребованным и перспективным. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, причем всех возрастов и групп по здоровью». В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в России, мы добились значительного увеличения этих показателей, особенно среди детей и молодежи. Сегодня наши атлеты доказывают своими результатами на различных соревнованиях, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой спортивной державой».

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что спорт остается важным направлением социальной политики, все больше рязанцев регулярно занимаются физкультурой. « В этом году впервые по поручению Губернатора Павла Малкова был организован Фестиваль ГТО. В регионе развивается спорт высших достижений, благодаря федеральной программе «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» модернизируется спортивная инфраструктура», — сказал Владислав Фролов.

На церемонии были вручены федеральные, региональные и ведомственные награды. Звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ» удостоен тренер спортивной школы олимпийского резерва «Антей» Петр Грошев. Знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ» отмечена заместитель директора детско-юношеской спортивной школы «Витязь» Татьяна Лисова. Тренер ДЮСШ «Витязь» Роман Брагин награжден почетной грамотной Министерства спорта РФ. Памятные знаки, благодарственные письма и грамоты Губернатора Рязанской области получили порядка 20 работников физкультуры и спорта региона.