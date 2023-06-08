В Рязани наградили «Лучших по профессии» сотрудников ППСП

В Рязани в здании Управления по организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное награждение сотрудников Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, которые победили в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В этом году служба патрульных полицейских отпразднует свое 100-летие.

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции «Лучший по профессии» проходил в начале июня в Рязани.

В состязании приняли участие сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области (далее — ОБ ППСП) и представители территориальных органов внутренних дел Рязанской области.

Испытания начались с прохождения тестирования. На этом этапе сотрудники патрульно-постовой службы полиции (далее — ППСП) показали высокие знания основ оказания медицинской помощи, законодательства, теоретических аспектов применения оружия и физической силы. Кроме того, полицейские сдавали норматив по снаряжению магазина пистолета Макарова.

Борьба за звание «Лучший по профессии» продолжилась в тире, где сотрудники полиции продемонстрировали навыки владения табельным оружием на огневом рубеже. В спортзале и на стадионе полицейские показали свои умения в области применения боевых приемов борьбы и сдачи нормативов по физической подготовке. Завершились состязания бегом на дистанцию 5000 метров.

Все конкурсанты показали достойные результаты, подтвердив свои профессиональные навыки и готовность выполнять возложенные на них служебные задачи.

Призовые места из числа сотрудников среднего и старшего начальствующего состава строевых подразделений ППСП распределились следующим образом:

1 место – инспектор ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, старший лейтенант полиции Артем Георгиевич Симонюк;

2 место — инспектор ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, старший лейтенант полиции Сергей Николаевич Зенин;

3 место — инспектор ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, лейтенант полиции Алексей Викторович Чибизов;

Лучшими среди сотрудников рядового и младшего начальствующего состава строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции стали:

1 место – полицейский ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, старший сержант полиции Дмитрий Александрович Колдашов;

2 место — полицейский ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, капитан полиции Ольга Ивановна Суханова;

3 место – полицейский кинолог ППСП ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области, сержант полиции Мария Евгеньевна Курганова.

Победители состязаний представят Рязанскую область на федеральном этапе конкурса среди лучших патрульно-постовых полицейских.

Врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Рязанской области полковник полиции Евгений Александрович Исаев и заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области полковник полиции Иван Владимирович Ларин вручили победителям регионального этапа конкурса профессионального мастерства ведомственные награды и ценные подарки.

После награждения сотрудники ППСП отправились на маршруты патрулирования.

УМВД России по Рязанской области информирует:

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области проводит отбор на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее образование.

При поступлении на службу в органы внутренних дел сотрудникам предоставляется широкий спектр социальных гарантий:

конкурентоспособная заработная плата (от 35000 до 75000);

обязательные премии по итогам полугодия и года, а также за охрану общественного порядка;

ежегодная материальная помощь, отдельная оплата переработки, а также службы в ночные часы и праздничные дни;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

бесплатное медицинское обслуживание;

ежегодный оплачиваемый отпуск (до 64 дней в году);

единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья;

предоставление служебного жилья;

широкий спектр иных социальных гарантий;

возможность выхода на пенсию после 20 лет службы;

широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и карьерного роста сотрудников;

возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.

Контакты для соискателей:

Отдел кадров УРЛС УМВД России по Рязанской области: г. Рязань, ул. Введенская, д. 106, тел.: (4912) 29-98-07, 29-94-23, 29-94-80;

Центр профессионального отбора УМВД России по Рязанской области: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10а, тел.: (4912) 39-13-29;

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области: г. Рязань, ул. Новоселковская, стр. 13, тел.: 8-999-373-28-19, (4912) 29-98-07, 49-13-29.