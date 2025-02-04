В Рязани начнут выпускать электрозарядные станции постоянного тока для электробусов и электромобилей

В индустриальном парке «Рязанский» вскоре появится резидент, который будет выпускать уникальную для отечественного рынка продукцию – электрозарядные станции (ЭЗС) постоянного тока для электробусов и электромобилей. Презентация проекта с общим объемом инвестиций 876 миллионов рублей состоялась накануне на Инвестиционном совете Корпорации развития. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграм-канале.

Инвестпроект будет реализован на площади в 5 га – строительство промышленных зданий, складских помещений и парковки будет осуществляться в три этапа с 2025 по 2028 годы. В проекте выпуск ультрабыстрых станций и комплексов для электробусов, ЭЗС для электромобилей, а также ЭЗС для карьерных электросамосвалов, которые будут производиться по заказу крупного российского концерна.

В пул потенциальных потребителей оборудования попадают все производители электрических транспортных средств и муниципальные транспортные предприятия страны. Инфраструктура парка полностью соответствует требованиям инвестпроекта в части высокой энергомощности по электроснабжению.