В Рязани начнут готовить специалистов по ортопедической стоматологии

В Рязанском медуниверситете начнут готовить специалистов среднего звена по ортопедической стоматологии. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выпускники специальности «Стоматология ортопедическая» смогут заниматься изготовлением зубных протезов из различных материалов любой сложности, от простых до инновационных: съемных пластиночных, бюгельных, несъемных, в том числе с опорой на имплантаты, а также ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов.

«Стоматология ортопедическая» – одна из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер оказания стоматологических услуг. Потребность в зубных техниках, обладающих комплексными знаниями и владеющих современными технологиями изготовления высококачественных эстетических и функциональных зуботехнических конструкций всех видов и сложности для качественной практики стоматологов, растет с каждым годом, отметили в университете.

Прием абитуриентов по специальности «Стоматология ортопедическая» начнется в 2025 году в предстоящую приемную кампанию.