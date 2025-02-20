В Рязани начнут готовить специалистов по ортопедической стоматологии

В Рязанском медуниверситете начнут готовить специалистов среднего звена по ортопедической стоматологии. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Выпускники специальности «Стоматология ортопедическая» смогут заниматься изготовлением зубных протезов из различных материалов любой сложности, от простых до инновационных: съемных пластиночных, бюгельных, несъемных, в том числе с опорой на имплантаты, а также ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов.
Прием абитуриентов по специальности «Стоматология ортопедическая» начнется в 2025 году в предстоящую приемную кампанию.