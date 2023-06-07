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В Рязани начинаются гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

7info

С 10 июня в Рязанском цирке начинаются показы нового шоу Заслуженного артиста России, художественного руководителя Росгосцирка, руководителя центра «Королевского цирка» Гии Эрадзе «5 континентов».

О том, что предстоит увидеть рязанским зрителям, рассказали журналистам 7 июня.

Участники проекта завоевали более 20 международных наград. В представлении задействованы более 100 артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество костюмов.

Зрители смогут увидеть поражающий воображение номер «Золотые рыбки». Это настоящий подводный мир, с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль…

Обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова, самая роскошная невеста, грациозно вращая 40 хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре в окружении шести пар балета.

Аттракцион с участием тигров, лилигров, леопардов и черных пантер (всего 12 хищников) под руководством Заслуженных артистов России Наталии Губановой и Андрея Широкалова — рекордсмен по количеству высших международных наград — 10. Наталия — обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка», Андрей — обладатель звания «Дрессировщик года». Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться!

— Наша цель — дать вам то, что вы никогда не видели! — заявил дрессировщик Рустам Газзаев.

Артист представит в образе викинга уникальный номер с дрессированными канадскими бизонами.

В Рязань привезли 2 000 эксклюзивных дизайнерских костюмов, созданных под руководством главного художника Большого Московского Государственного цирка Надежды Русс, кутюрье Натальи Чистовой.

В Рязани начинаются гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «5 континентов»
В Рязани начинаются гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «5 континентов»
В Рязани начинаются гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «5 континентов»
В Рязани начинаются гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

В общей сложности для транспортировки оборудования понадобилось 14 фур, ещё одна с обновлёнными декорациями — на подъезде.

Специально для нового гастрольного тура «5 континентов» записал композицию «Только цирк» Народный артист РФ Николай Басков.

Во время пресс-конференции укротительница хищников Наталия Губанова поделилась радостной вестью.

— В кошачьем составе пополнение: тигрят привезли прямиком из Крыма. Имена получились символичными — Крым, Ялта и Киара. Киара — в честь бывшей тигрицы, нашей Киарочки, — рассказала она.

Семейная пара дрессировщиков медведей Алексей и Екатерина Плотниковы ответили на вопросы маленьких зрителей и поделились секретами.

— На подготовку медведя к манежу уходит в среднем 3 года, — рассказали артисты. — Важен индивидуальный поход. На первых этапах мы просто играем с маленькими новобранцами и обращаем внимание что каждому из них больше нравится. От этого отталкиваемся в постановке номеров. Главное — подметить!

Приобрести билеты можно на сайте цирка.

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