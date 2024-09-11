В Рязани начинает работу новое творческое арт-пространство «Город»

В четверг, 12 сентября, в 18:00 состоится открытие арт-пространства «Город». Это новый проект Дирекции культурного-массовых мероприятий «Арт-центр», созданный по инициативе и при поддержке администрации Рязани и городского управления культуры.

«Город» — место взаимодействия творческих людей, которые будут создавать уникальные продукты, реализовывать яркие и смелые проекты, развивать культуру Рязани.

Пространство поделено на несколько тематических зон. В одной будут проходить экскурсии, театральные постановки и различные представления, другая же — создана для мастер-классов и выставок.

Также на территории арт-пространства есть большой зал для проведения поэтических вечеров, воркшопов, перформансов, модных показов, концертов и фестивалей.

Свою работу «Город» начнет с экскурсионной программы «Рязанские былинные герои» (6+).

В ходе экскурсии посетители смогут окунуться в атмосферу Рязанского княжества 13-14 веков. Зрителям раскроют смысл рязанской «дразнилки», познакомят с подвигами былинных героев, а также раскроют тайну диковинки Рязанской земли.

После экскурсии всех ждет творческий мастер-класс и знакомство с художниками Рязани и их работами.

Арт-пространство «Город» находится по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 94.