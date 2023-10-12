Четверг, 12 октября, 2023
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В Рязани начался второй этап ремонта уличного освещения

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Фото: сайт администрации

В Рязани приступили ко второму этапу модернизации уличного освещения, сообщает администрация.

На первом этапе рабочие заменили более 59 километров проводов и 545 светильников. Основные работы прошли в Канищево и Дягилево.

К концу ноября энергетики заменят еще 3800 светильников, 320 километров проводов, смонтируют 100 новых светильников и установят 20 опор освещения. Замена пройдет в Московском, Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах города.

Замглавы администрации Михаил Ромодин отметил, что новые светильники создают равномерный световой поток, соответствующий нормативным требованиям.

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