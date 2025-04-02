В Рязани начался приём заявлений о зачислении детей в первый класс

1 апреля в Рязани начался прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс на 2025-2026 учебный год. Об этом напомнил телеграм-канал администрации города.

До 30 июня принимаются заявления и документы в 1-й класс от граждан, дети которых проживают на закрепленной за школой территории, а также, имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

Родители (законные представители) могут подать заявление о приеме на обучение в 1 классе:

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в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе, перейдя по ссылке.

непосредственно в школе, в соответствии с графиком приема граждан в конкретном учреждении, а также почтой заказным письмом с уведомлением.

— Обращаем внимание, что подача электронной заявки на ЕПГУ значительно экономит время родителей и является более удобным способом подачи заявления, — говорится в сообщении мэрии.

При личном обращении в школу заявитель предъявляет оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка на закрепленной за школой территории.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября при наличии вакантных мест.