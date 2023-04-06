В Рязани начался ямочный ремонт асфальтобетонной смесью

Ремонтные бригады в Рязани приступили к ямочному ремонту дорог асфальтобетонной смесью. Такой ремонт возможен только в тёплую погоду, так что до этого ямы заделывали литыми смесями. Об этом сообщает мэрия города.

Также в городе заработал завод по производству необходимых материалов.

Ремонтники будут работать на улицах областного центра в основном по ночам, чтобы избежать пробок. В планах на ближайшие дни – устранение ям на 7-м Мервинском проезде, улицах Сельский Строителей, Бирюзова, Полетаева, Каширина, Солнечной, Островского и Мервинской.