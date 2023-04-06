spot_img
Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани начался ямочный ремонт асфальтобетонной смесью

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео в группе Администрация города Рязани ВКонтакте

Ремонтные бригады в Рязани приступили к ямочному ремонту дорог асфальтобетонной смесью. Такой ремонт возможен только в тёплую погоду, так что до этого ямы заделывали литыми смесями. Об этом сообщает мэрия города.

Также в городе заработал завод по производству необходимых материалов.

Ремонтники будут работать на улицах областного центра в основном по ночам, чтобы избежать пробок. В планах на ближайшие дни – устранение ям на 7-м Мервинском проезде, улицах Сельский Строителей, Бирюзова, Полетаева, Каширина, Солнечной, Островского и Мервинской.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации