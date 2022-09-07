Среда, 7 сентября, 2022
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В Рязани начался двухлетний ремонт улицы Военных Автомобилистов

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Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с депутатом Еленой Волковой, представителями администрации и подрядчика проинспектировала ход капитального ремонта дороги по ул. Военных Автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Работы на участке идут в рамках двухлетнего контракта. Срок окончания — 30 июля 2023 года. Предусмотрена замена асфальтового покрытия, устройство тротуара и пешеходного перехода, расширение дороги на еще одну полосу.

Ранее в городскую Думу поступали обращения от жителей Михайловского шоссе с просьбами отремонтировать дорогу и сделать тротуар для безопасного движения пешеходов.

— Ремонт этой дороги, связывающей два микрорайона города, жители ждали много лет. Главное сейчас — завершить работы в срок и с надлежащим качеством. Контролировать будем очень тщательно, — сказала Татьяна Панфилова.

В Рязани начался двухлетний ремонт улицы Военных Автомобилистов
В Рязани начался двухлетний ремонт улицы Военных Автомобилистов
В Рязани начался двухлетний ремонт улицы Военных Автомобилистов
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