В Рязани начался двухлетний ремонт улицы Военных Автомобилистов

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с депутатом Еленой Волковой, представителями администрации и подрядчика проинспектировала ход капитального ремонта дороги по ул. Военных Автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Работы на участке идут в рамках двухлетнего контракта. Срок окончания — 30 июля 2023 года. Предусмотрена замена асфальтового покрытия, устройство тротуара и пешеходного перехода, расширение дороги на еще одну полосу.

Ранее в городскую Думу поступали обращения от жителей Михайловского шоссе с просьбами отремонтировать дорогу и сделать тротуар для безопасного движения пешеходов.