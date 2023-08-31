В Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа

Работы ведутся на территории школы №58, которой присвоено имя Героя РФ, гвардии капитана Сергея Орлова. Спортивный объект возводится в рамках партийного проекта «Детский спорт» и народной программы «Единой России».

В рамках данного проекта на территории учебного заведения будут построены футбольное поле с искусственным покрытием, две беговых дорожки на 4 полосы (длиной 200 метров и 60 метров), баскетбольная и волейбольная площадки, а также трибуна на 100 мест. Кроме того, у школы появятся площадки для занятий на уличных тренажерах и воркаут-зона. Планируется провести работы по освещению и благоустройству территории комплекса.

По словам действующего депутата гордумы, кандидата по одномандатному избирательному округу №15 от «Единой России» Галины Трушиной, в школе обучается более 1800 детей. Реализация проекта позволит создать условия для оздоровления учащихся, будет способствовать формированию культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка массового спорта – один из приоритетов «Единой России». Работа в этом направлении ведется постоянно.

Как отметил ректор Рязанского медуниверситета, региональный координатор проекта партии «Здоровое будущее» Роман Калинин, за последние годы в Рязани при содействии партии построены «Академия единоборств», плавательный бассейн «Классика», Центр уличного спорта «Под мостом», физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан», ледовый дворец «Айсберг».

Кроме того, проведены реконструкция стадиона «Локомотив», ремонт беговых дорожек манежа «Юность» и баскетбольного зала спортшколы «Единство». Завершается строительство крытого футбольного манежа в микрорайоне Мервино – рядом с «Академией единоборств».

Роман Калинин – один из лидеров партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Рязанскую гордуму. Он рассказал, что при формировании народной программы партии многие обращения жителей касались именно строительства спортивных сооружений.

Проблема нехватки спорткомплексов все ещё актуальна для Рязани, — отметил Роман Евгеньевич. — По итогам сбора наказов горожан и последующего обсуждения с экспертным сообществом, единороссы определили ряд первоочередных задач, решением которых будет заниматься следующий созыв Рязанской гордумы. В первую очередь, речь про строительство 50-метрового бассейна в Канищеве и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Мехзавода. Также считаем важной реализацию программы «Единой России» по серьезному обновлению спортивных сооружений. В программу партии включены задачи по капитальному и текущему ремонту более 10 спорткомплексов, установке не менее 20 спортивных площадок малой формы. Предложенные единороссами меры позволят повысить доступность спортивных сооружений для горожан, вовлечь их в занятия спортом.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».