В Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа

Работы ведутся на территории школы №58, которой присвоено имя Героя РФ, гвардии капитана Сергея Орлова. Спортивный объект возводится в рамках партийного проекта «Детский спорт» и народной программы «Единой России».
В рамках данного проекта на территории учебного заведения будут построены футбольное поле с искусственным покрытием, две беговых дорожки на 4 полосы (длиной 200 метров и 60 метров), баскетбольная и волейбольная площадки, а также трибуна на 100 мест. Кроме того, у школы появятся площадки для занятий на уличных тренажерах и воркаут-зона. Планируется провести работы по освещению и благоустройству территории комплекса.
По словам действующего депутата гордумы, кандидата по одномандатному избирательному округу №15 от «Единой России» Галины Трушиной, в школе обучается более 1800 детей. Реализация проекта позволит создать условия для оздоровления учащихся, будет способствовать формированию культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка массового спорта – один из приоритетов «Единой России». Работа в этом направлении ведется постоянно.
Как отметил ректор Рязанского медуниверситета, региональный координатор проекта партии «Здоровое будущее» Роман Калинин, за последние годы в Рязани при содействии партии построены «Академия единоборств», плавательный бассейн «Классика», Центр уличного спорта «Под мостом», физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан», ледовый дворец «Айсберг».
Кроме того, проведены реконструкция стадиона «Локомотив», ремонт беговых дорожек манежа «Юность» и баскетбольного зала спортшколы «Единство». Завершается строительство крытого футбольного манежа в микрорайоне Мервино – рядом с «Академией единоборств».
Роман Калинин – один из лидеров партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Рязанскую гордуму. Он рассказал, что при формировании народной программы партии многие обращения жителей касались именно строительства спортивных сооружений.
Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».