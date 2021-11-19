В Рязани начали убирать снег

Сотрудники дирекции благоустройства города утром 19 ноября приступили к уборке снега в Рязани. О работах отчиталась городская администрация.

Рабочие приступили к очистке пешеходных зон, тротуаров и лестниц. На остановки завезли пескосоляную смесь, чтобы по необходимости обработать их от наледи. Бригады мехуборки очищают от снега проезжую часть. Работы проводились на улицах Ленина и Радищева.

На дежурстве находятся 20 специализированных автомобилей. Состояние перекрёстков мониторят с помощью видеокамер, чтобы по необходимости приступить к ликвидации последствий осадков.

Ночью было использовано 325 кубических метров пескосоляной смеси и 38 тонн реагента для обработки проезжей части. Работы проводились во всех районах города.