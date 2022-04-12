В Рязани начали ремонтировать дороги горячим асфальтом

Благоприятная погода позволила начать ремонтировать дороги Рязани горячим асфальтом. Дорожные работы с применением этой технологии начались 12 апреля, первыми в порядок рабочие начали приводить улицы Ленина и Нахимова.

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Для изготовления асфальтобетонной смеси Дирекция благоустройства города запустила собственный завод, его производительность 50 тонн в час. В состав асфальтобетонной смеси входят щебень различной крупности, дробленый или природный кварцевый песок, дорожный битум, специальный минеральный порошок.

Ремонт горячим асфальтом проводится по следующей технологии: сначала с помощью дорожной фрезы от покрытия отделяется повреждённый участок. Затем обрубаются кромки выбоин с приданием им прямоугольных очертаний, далее производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек его кромки. Дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают асфальтобетонную смесь. При этом нет необходимости в полном перекрытии движения.

Как правило, такой ремонт проводится в Рязани днём. Ночью ямы на дорогах заделывают литой асфальтобетонной смесью, уточнили в городской администрации.