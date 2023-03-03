В Рязани начали обучать пациентов пользоваться новой системой для записи к врачам

В пятницу, 3 марта, в Рязани начали образовательный цикл встреч с пациентами, которым требуется помощь для самостоятельной записи на прием к врачу. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

«Чуть более месяца назад мы запустили новую медицинскую информационную систему, предусматривающую более широкий функционал для людей, использующих личный кабинет на портале Госуслуг, — написал Пшенников. — Новая программная платформа „Мое Здоровье“ на ЕПГУ дает пациенту доступ к его электронным медицинским документам, возможности записи на прием к врачу, вакцинацию и телемедицинскую консультацию, удаленного прикрепления к страховым медицинским организациям, вызова врача на дом и другое.

К сожалению, не обходится без „шероховатостей“, поэтому активно налаживаем опции. А для того, чтобы наши пациенты понимали все возможности новой системы и необходимые требования, при которых ее функции смогут правильно работать, организованы разъяснительные встречи. Сегодня в Центре общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий состоялся первый семинар. Участники получили ответы на все возникшие вопросы.

На следующей неделе проведем занятия для родителей, которые испытывают трудности при записи ребенка в детскую поликлинику. О дате и времени сообщим дополнительно».