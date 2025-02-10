В Рязани начала работу выставка, посвященная фестивалю «Небо России»

В рязанском музее путешественников начала работу выставка, посвященная 35-летию проведения фестиваля воздухоплавания «Небо России». Об этом сообщает администрация Рязани.

Первый международный фестиваль воздушных шаров был проведен в нашем городе 11-13 мая 1990 года, после чего Рязань вошла в историю как первый российский город, в котором прошел фестиваль воздухоплавания. У истоков этой идеи стояли рязанцы Лев Маврин и Михаил Малахов. Мероприятие вызвало большой интерес во всей стране. С 2007 года фестиваль «Небо России» занял постоянное место в календаре воздухоплавательных мероприятий России.

Каждый фестиваль – это неповторимая история, которая отражена на выставке. Здесь можно увидеть первую афишу и фотографии разных лет, красочные кадры полётов, сувениры и книги, выпущенные в разные годы по итогам фестивалей. Отдельную часть экспозиции занимает коллекция футболок с оригинальным дизайном, которые выпускались для каждого фестиваля.

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Выставка будет работать до 7 марта в музее путешественников по адресу ул. Ленина, д.35. Время работы пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00. телефон для справок 25-25-22.

Возрастное ограничение 0+.