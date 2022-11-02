В Рязани набирают граждан для службы в Росгвардии по контракту

Управление Росгвардии по Рязанской области проводит набор граждан, пребывающих в запасе и годных по состоянию здоровья, для прохождения военной службы с заключением краткосрочного контракта на 6 или 9 месяцев.

Размер денежного довольствия составит от 200 000 до 250 000 рублей в месяц. Кандидат получает официальный статус военнослужащего со всеми льготами и социальными гарантиями.

Военнослужащим предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, вещевое и продовольственное обеспечение, ежегодная материальная помощь и премия по итогам года.

По вопросам прохождения военной службы по контракту обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Ленина д. 46. Телефон: 8 (491-22) 0-24-59, 8- 915-617-25-90.

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