Понедельник, 30 октября, 2023
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В Рязани на улице Великанова задержали двух наркозакладчиков

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Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани задержали мужчину и женщину, подозреваемых в распространении наркотиков, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В подъезде одного из домов на улице Великанова полицейские задержали 35-летнего мужчину и его 32-летнюю сожительницу – гостей из соседнего региона. Они признались, что делали закладки с наркотиками в подъездах. При личном досмотре оперативники изъяли у преступников 39 свертков с метадоном, а еще несколько свертков обнаружили в подъездах домов.

В Рязань мужчина и женщина приехали на машине, в салоне которой находились около 80 свертков с наркотиком.

В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около 30 граммов запрещенных веществ.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Их заключили под стражу. Полицейские устанавливают других участники сети сбыта наркотиков на территории региона.

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