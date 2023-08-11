На главнуюНовости Рязани 11.08.2023 17:11 В Рязани на Театральной площади сбили мотоциклиста 7info 2 Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте» Вечером 11 августа на Театральной площади произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото аварии опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте». Официальной информации о происшествии нет. Новости партнёров Читайте также Татьяна Панфилова вручила награды работникам физической культуры и спорта В администрации Рязани прошло торжественное награждение в честь Дня физкультурника В Рязани на 7 дней перекроют участок на улице Чкалова Еще на 14 улицах Рязани прошел ямочный ремонт В Рыбном произошло ДТП с участием такси В Госдуме поддержали идею перенести склады и магазины пиротехники дальше от домов В Шиловском районе готовится к открытию новая станция водоподготовки Ко Дню города в Рязани благоустроят площадь Свободы ДТП в РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Татьяна Панфилова вручила награды работникам физической культуры и спорта Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в торжественной церемонии в честь Дня физкультурника. В администрации Рязани прошло торжественное награждение в честь Дня физкультурника В мэрии поздравили с профессиональным праздником работников физической культуры и спорта. В Рязани на 7 дней перекроют участок на улице Чкалова С 23:55 11 августа до 24:00 18 августа будет закрыто движение транспорта в районе д. 4 на улице Чкалова. Еще на 14 улицах Рязани прошел ямочный ремонт Мэрия отчиталась об итогах ямочного ремонта на текущей неделе. В Рыбном произошло ДТП с участием такси В районе 15:00 в пятницу, 11 августа, в Рыбном произошло ДТП с участием такси и легковой машины. Названы регионы с самыми опытными преподавателями в вузах По последним данным Минобрнауки за 2022 год, около 47,2% преподавателей в российских вузах имеют педагогический стаж работы более 20 лет. На улице Новосёлов с 11 августа ограничат движение Причина — ремонт теплосети. Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала Сервис МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Барбимания в Рязани прошла умеренно и завершилась за неделю Тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю. Женщина угрожала отрезать руки сыну и выкинуть собакам По данным СМИ, видео в соцсетях опубликовал бывший муж женщины, считающий поведение экс-супруги недопустимым. Скончался профессор РГАТУ Василий Пащенко Прощание с Василием Пащенко состоится 12 августа в 13.15 на кладбище Богородское-2. За год продажи в новостройках Рязани выросли на 40% Результативность продаж обусловлена сразу несколькими интересными трендами.