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Суббота, 14 мая, 2022

В Рязани на припаркованные машины выкинули строительную смесь

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В Рязани на припаркованные машины выкинули строительную смесь

Александр Ильин
Фото: Новости Рязани ВКонтакте

В Рязани во дворе дома на улице Вишнёвой на припаркованные машины выкинули строительную смесь. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«На Вишневой кто-то додумался выкинуть в окно какую-то строительную смесь», — сказано в посте.

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По словам рязанца, испорчены оказались три машины. Смесь также попала на крыльцо магазина.

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