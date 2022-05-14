В Рязани на припаркованные машины выкинули строительную смесь

В Рязани во дворе дома на улице Вишнёвой на припаркованные машины выкинули строительную смесь. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«На Вишневой кто-то додумался выкинуть в окно какую-то строительную смесь», — сказано в посте.

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По словам рязанца, испорчены оказались три машины. Смесь также попала на крыльцо магазина.