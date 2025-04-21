В Рязани на майские праздники ограничат движение транспорта

В связи с проведением в Рязани памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц города будет полностью закрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Стоянка автомобилей будет запрещена:

— 8 мая с 06:00 до 11:00 на Скорбященском проезде;

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— с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая по Вокзальной ул. от Первомайского проспекта до пересечения с ул. Чкалова;

— с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая на части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице;

— с 20:00 8 мая до 18:00 9 мая по Соборной ул. от пересечения с ул. Ленина до пересечения с площадью Ленина, Соборной площади до здания, расположенного по адресу: Соборная площадь, дом 21, улицы Петрова, от здания, расположенного по адресу: улица Петрова, дом 3, до пересечения с Соборной площадью;

— с 20:00 8 мая до 20:00 9 мая по Сенной ул. от Первомайского проспекта до Семинарской ул.;

— с 20:00 8 мая до 22:00 9 мая на территории Первомайского проспекта от пересечения с Вокзальной улицей до пересечения с ул. Дзержинского, Малого шоссе от 1-ого Вокзального проезда до Первомайского проспекта, площади Димитрова, ул. Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, проезда Завражнова от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС, стоянки автотранспорта за зданием МБУК «МКЦ г. Рязани»;

9 мая личный транспорт запрещено парковать с 06:00 до 15:00 на территории проезда за памятником В.И. Ленину, ул. Мюнстерской от улицы Горького до Почтовой улицы.

9 мая движение транспорта будет временно закрыто:

— с 06.:00 до 22:00 по Первомайскому проспекту от пересечения с Вокзальной улицей до пересечения с улицей Дзержинского, улицы Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, проезда Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;

— с 06:00 до 18:00 по Соборной площади, улице Петрова от дома №3 до пересечения с Соборной площадью;

— с 10:00 до 12:00 9 мая по Вокзальной ул. от Первомайского проспекта до пересечения с ул. Чкалова;

— с 11:00 до 15:00 по проезду за памятником В.И. Ленину, Мюнстерской улице от улицы Горького до Почтовой улицы, части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице;

— по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве.