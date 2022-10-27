В Рязани на Центральном рынке изъяли контрафактную партию обуви

Сотрудники УМВД по Рязанской области изъяли на Центральном рынке в Рязани партию обуви с признаками контрафакта. Подробности сообщили в Управлении МВД по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из торговых палаток на рынке продаётся спортивная обувь с маркировкой известных брендов по невысокой цене и сомнительного качества.

Инспекторы отдела организации применения административного законодательства УМВД по Рязанской области и их коллеги из ОМВД по Советскому району Рязани проверили эту информацию и получили все основания полагать, что кроссовки реализуются с нарушениями. Из продажи изъяли и направили на экспертизу 270 единиц обуви.

Против предпринимателя возбудили административное расследование. Ему грозит штраф в размере трёхкратного размера суммы товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих поддельный товарный знак.

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