В Рязани на 30% выросла плата за содержание жилья

В Рязани повысилась плата за содержание жилья в многоквартирных домах. Соответствующий документ в среду, 5 февраля, издала администрация города. Новые цены вступили в силу в этот же день.

В целом цены поднялись на 27–31%. На 1 квадратный метр общей площади установлены следующие суммы:

жилье со всеми видами благоустройства и двумя лифтами в подъезде, а также наличием мусоропровода — 28,66 рублей (предыдущая цена 22,06 рублей);

жилье со всеми видами благоустройства и двумя лифтами в подъезде, без мусоропровода — 28,32 рублей (предыдущая цена 21,60 рублей);

жилье со всеми видами благоустройства, наличием одного лифта и мусоропровода — 24,44 рубля (предыдущая цена 18,78 рублей);

жилье со всеми видами благоустройства, с одним лифтом и без мусоропровода — 24,02 рубля (предыдущая цена 18,35 рублей);

жилье со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода — 19,31 рублей (предыдущая цена 15,15 рублей);

жилье, не имеющее все виды благоустройства — 15,65 рублей (предыдущая цена 11,97 рублей);

жилье неблагоустроенное — 8,64 рублей (предыдущая цена 6,77 рублей).

Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства считаются те, в которых имеются электроснабжение, водопровод, канализация, отопление (не учитываются печи). Присутствуют ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (водонагреватели различного типа).