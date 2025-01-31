В Рязани мужчина задушил знакомую

В Рязани задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. По данным следствия, преступление произошло во время бытового конфликта.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел на фоне распития спиртных напитков. Между ранее знакомыми людьми возник спор, в ходе которого подозреваемый задушил 64-летнюю женщину.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий мужчина задержан. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.