В Рязани мужчина повредил три машины и пытался выломать дверь в подъезд

В Рязани росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину по подозрению в повреждении 3 автомобилей и входной двери в подъезд многоквартирного дома.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в 2 часа ночи получил сведения, что возле одного из домов по улице Новосёлов хулиган пытается выломать входную дверь в подъезд.

Росгвардейцы, прибыв на место, обнаружили подозрительного гражданина, пытавшегося проникнуть в дом. На входной двери и трёх припаркованных рядом автомобилях были механические повреждения.

При виде правоохранителей мужчина попытался скрыться, но его задержали. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полицейским. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый гражданин 1994 года рождения.